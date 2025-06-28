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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يوافق مبدئيًا على انتقال خالد عبد الفتاح إلى زد

خالد عبد الفتاح
خالد عبد الفتاح
رباب الهواري

وافقت إدارة النادي الأهلي بشكل مبدئي على انتقال الظهير الأيمن للفريق، خالد عبد الفتاح، إلى صفوف نادي زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار العلاقات الجيدة بين الناديين والتفاهم المتبادل بشأن انتقالات اللاعبين.

صفقة تبادلية مرتقبة بين الأهلي وزد

وكشفت مصادر داخل الفريق أن يأتي هذا القرار بعد أن أتم الأهلي مؤخرًا التعاقد بشكل نهائي مع مصطفى العش، مدافع نادي زد، عقب فترة إعارة استمرت لمدة ستة أشهر، قدم خلالها اللاعب أداءً جيدًا نال استحسان الجهاز الفني، مما دفع النادي لإنهاء الصفقة لصالحه.

مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية تؤجل الحسم

وكان نادي زد قد طلب التعاقد مع خالد عبد الفتاح بشكل نهائي، إلا أن إدارة الأهلي فضلت تأجيل حسم الملف بسبب انشغال الفريق الأول بالتحضير لمشاركة مرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ما جعل التركيز الكامل منصبًا على الاستعدادات الفنية والبدنية للمنافسة العالمية المنتظرة.

صفقة ثلاثية: خالد عبد الفتاح مقابل إعارة أحمد رضا

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن الاتفاق شبه مكتمل بين الناديين، حيث اشترط نادي زد إعارة لاعب الفريق أحمد رضا إلى الأهلي كجزء من الاتفاق على صفقة خالد عبد الفتاح. وتسير المفاوضات حاليًا نحو حسم التفاصيل المالية والتعاقدية المتعلقة بالصفقة.

الإعلان الرسمي خلال أيام

من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من آخر البنود المتعلقة بالجوانب المالية، وكذلك الاتفاق على مدة الإعارة الخاصة بأحمد رضا. وتشير التوقعات إلى أن الصفقة ستسهم في تدعيم صفوف كلا الفريقين قبل انطلاق الموسم الجديد

خالد عبدالفتاح الأهلي زد مصطفي العش أخبار الرياضة

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