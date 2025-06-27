حقيقة مفاوضات الأهلي لضم الليبي علي يوسف

دخل الليبي علي يوسف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الافريقي التونسي حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية .

وتلقي الأهلي ترشيحا لعلي يوسف من أحدي شركات التسويق وتم إحالة الأمر الي إدارة الاسكاوتنج التي اشادت باللاعب وخبراته .

ورغم إعجاب إدارة الكرة بالأهلي بقدرات الليبي علي يوسف لكن تبقي الأزمة الحقيقية في التعاقد معه مرتبط بعدد الأجانب خاصة محاولات تسويق المدافع المغربي اشرف داري والذي يلعب للفريق الأحمر منذ عام.

ويضم الاهلي في صفوفه كل من الثنائي التونسي محمد الضاوي كريستو ومحمد علي بن رمضان والثلاثي المغربي اشرف داري واشرف بن شرقي ورضا سليم والمالي اليو ديانج والسولفيني جينيك جارديشار ،بينما تجبر لائحة إتحاد الكرة علي ضم خمس محترفين فقط.