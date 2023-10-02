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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي : الرئيس السيسي يضع يده على الداء بمؤتمر حكاية وطن

الكاتب الصحفي شريف
الكاتب الصحفي شريف سمير

أكد الكاتب الصحفي شريف سمير، أنه يشجع دائما على استمرار مؤتمر حكاية وطن، لكي يحدث تواصل بين الرئاسة والرأي العام وبين الشارع المصري والنظام السياسي، لانه أمر مهم للغاية لـ لمس نبض الشارع.

 الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول عبر عقد المؤتمرات الأخيرة، الاقتراب من المواطن


وأضاف شريف سمير خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد،أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحاول عبر عقد المؤتمرات الأخيرة، الاقتراب من المواطن والتحدث عن المشكلات التي تؤرق أسر كثيرة، ووضع يده على موضع الداء.


وأشار الكاتب الصحفي إلى، أن بعض  الموضوعات تحتاج لعلاج على مستوى عال، كالزيادة السكانية على سبيل المثال.

 

حكاية وطن السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي النظام السياسي الشارع المصري

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