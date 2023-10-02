على الطريق الصحراوي.. إصابة 9 عمال في حادث سير بالإسكندرية

أصيب ٩ عمال بشركة نهضة مصر المنوط بها أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، في حادث سير بالطريق الصحراوي اليوم الاثنين.



وقد استقبلت غرفة عمليات الشركة صباح اليوم الإثنين، إخطاراً من مدير قطاع العامرية يفيد بوقوع حادث سير مروري خاص بأتوبيس نقل عماله من منطقة كفر الدوار إلي العامرية.



حيث أثناء سير الأتوبيس بالطريق الصحراوى قبل مدخل عبد القادر نطاق دائرة قسم أول العامرية وقع حادث التصادم مع عدد من السيارات الأخرى.

وعلي الفور كلف حسام الدين إمام، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، كافة الإدارات المعنية بالتوجه إلى المستشفي لمتابعة الحالة الصحية للعاملين و الاطمئنان عليهم و تذليل أي عقبات تواجه المصابين.

وقد انتقل إلي المستشفي رئيس قطاع الأمن و السلامة والصحة المهنية ومسئولي قطاع النظافة الحضارية، لمتابعة الحالة العامة لكافة العاملين المصابين.

وأكد أحمد شحاتة مدير المركز الإعلامي أنه لا يوجد أي وفيات بين عمال الشركة وأن عدد العمال المصابين تسعة أفراد و تم نقلهم علي الفور إلي مستشفي العامرية العام وذلك لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.