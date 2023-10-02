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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بالتنورة الصوفية والأغاني الدينية.. ثقافة الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظم فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي السياق شهد عزت عطوان مدير عام الفرع الاحتفالية المقامة بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن المركزي"معهد التدريب التخصصي"، وشدت خلالها فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي منها شفيع الله يا طه، ومدد يا نبي، كما قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية فقرة التنورة الصوفية بقيادة الفنان نصر الدين محمد وسط تفاعل كبير من الحضور.

وفي سياق متصل تغنت فرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم بمجموعة من الأغنيات على مسرح النادي الاجتماعي بدمنهور من أبرزها أم النبي، عليك سلام الله، سلام الله يا طه، لاجل النبي، المسك فاح، بحضور كل من د.محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، د.فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وليد البديوي  رئيس مجلس إدارة النادي، ونخبة من المثقفين.

واستمرارا للاحتفالات المقامة بمحافظة البحيرة بمناسبة عيدها القومي وافتتاح قصر ثقافة أبو المطامير، قدمت فرقة أطفال أوبرا عربي مجموعة من الفقرات تنوعت ما بين الغناء، الحكي، والاستعراضات من أبرزها أيام الأسبوع، طيور النورس، قدم الخير، ملاية لف، جرس الفسحة، معانا ريال، وخشب في خشب، العروض، توزيع موسيقي محمد مصطفى، مخرج منفذ نرمين الباشا وسارة ممدوح، إدارة مسرحية سوزان رمضان، رضوى محمود، وعلا جابر، وإخراج رنا بركات.

وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، شهد قصر ثقافة الشاطبي لقاء بعنوان "العلاقات العامة واللغة الناعمة" أداره المستشار إبراهيم عبد الله، تحدث خلاله عن مفهوم العلاقات العامة وأهميتها في التعاملات الفردية والجماعية، كونها لغة التقارب والالتقاء والتواصل بين الأفراد والمجتمعات.

وفي كلمته أكد المستشار السعيد سالم رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للعلاقات والإعلام، على أهمية العلاقات العامة ودورها في تكوين الصورة الذهنية للمؤسسات.

بينما تحدث د.محمد خضر عن مفهوم القوى الناعمة وأهميتها في المجتمع وكيفية توظيف العلاقات العامة بما يتناسب مع مؤشرات القوى الناعمة التي تمتلكها المؤسسة، جاء ذلك بحضور اللواء محمد أبو ليلة مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية، ونخبة من قيادات المجتمع المدني والمثقفين والشباب الجامعي.

الفعاليات الثقافية والفنية فرع ثقافة الإسكندرية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني ذكرى المولد النبوي الشريف

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