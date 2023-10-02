بسبب الحجاب والأغاني .. السلطات الإيرانية تغلق المقاهي حول الجامعات





أغلقت السلطات الإيرانية المقاهي المحيطة بحرم جامعة طهران في الأشهر الثمانية عشر الماضية "لحماية الثقافة الإيرانية السليمة"، وفق ما ذكرت صحيفة إيران إنترناشيونال.

يبدو أن إغلاق المقاهي، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الطلاب وغيرهم من الشباب، هو جزء من خطط أكبر للحاكمين لإغلاق جميع هذه المؤسسات باعتبارها رموز "للثقافة الغربية الفاسدة".

في العامين الماضيين، أُجبرت العديد من المقاهي على إغلاق أبوابها في جميع أنحاء البلاد، غالبًا بتهم مختلفة بما في ذلك "عدم فرض الحجاب" أو بسبب الموسيقى الحية.

وفي رسالة إلى وزير التعليم العالي تم تسريبها على ما يبدو على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل قراصنة استهدفوا الوزارة في وقت سابق من هذا الأسبوع، تفاخر مستشار الجامعة، سيد محمد موغيمي، بأن جميع المقاهي المحيطة بالحرم الجامعي باستثناء واحد قد تم إغلاقها ".