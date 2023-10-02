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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية: الانتخابات الرئاسية فرصة لترابط بعثات المصريين في الخارج

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

استعرض السفير  سامح شكري، وزير الخارجية، جهود الوزارة طيلة الفترة الماضية مع المصريين في الخارج، في ضوء ما تبذله الدولة من جهود حول العمل مع المصريين في الخارج في العديد من الملفات المختلفة. 

وزير الخارجية يتحدث عن المصريين في الخارج

وقال "شكري"، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، إنه تم العمل على المصريين في الخارج من خلال الاعتماد على المنظومة الرقمية للخدمات القنصلية، وربط المواطن بالوطن الأم بتعريفه بما يحدث في وطنه بإطلاعه على الحقائق، والعمل على توفير الفرص الاستثمارية والإنتاجية التي يمكن أن يساهم فيها في دعم وطنه وأشقائه. 

وتابع وزير الخارجية، أن دعم المصريين في مناطق الأزمات وخروجهم ورعايتهم في هذه المناطق، فضلا عن تنظيم الانتخابات والذي تقدم مصر على هذا الاستحقاق السياسي. 

ونوه بأن الانتخابات الرئاسية هي فرصة للترابط بين البعثات في الخارج لما يتم في إجراء هذه الانتخابات بشكل به شفافية، ويكون أجواء احتفالية لما استطاعت مصر تحقيقه على مدى الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية. 

سامح شكري وزير الخارجية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية حكاية وطن

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