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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النمسا تنفق 20 مليون دولار لتحقيق رغبة هتلر .. تفاصيل

هتلر
هتلر

أعلنت السلطات النمساوية، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 إنها ستنفق 20 مليون دولار، لتحويل منزل الزعيم الألماني الراحل أدولف هتلر إلى مركز للشرطة.

وأضافت أن من المقرر أن يتم تشغيل المبنى الموجود في مدينة براوناو في عام 2026، ويشار إلى أن المنزل فارغ منذ عام 2011، وفي عام 2016 تم تحويله إلى ملكية الدولة، بسحب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وقال المخرج النمساوي جونتر شفايجر، الذي من المقرر أن يصدر فيلما وثائقيا عن المنزل في أواخر أغسطس الماضي، إن خطط  استخدام المنزل في المستقبل "سوف يشتبه دائما" في أنها "تتماشى مع رغبات الدكتاتور".

واستشهد شفايجر باكتشاف مقال في إحدى الصحف المحلية في النمسا بتاريخ 10 مايو 1939، الذي ينص على أن هتلر كان يرغب في تحويل منزل ولادته إلى مكاتب لسلطات المنطقة.

وقال شفايجر في مؤتمر صحفي إن تحويل المنزل إلى مركز للشرطة سيكون بمثابة الاستخدام الإداري الذي تصوره الدكتاتور هتلر طوال الوقت، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في خططها.

 

رغبة هتلر هتلر النمسا أدولف هتلر براوناو

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