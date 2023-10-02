محامي ترامب يشتبك لفظيا مع قاضي محاكمة نيويورك

اشتبك محامي دونالد ترامب مع القاضي اليوم الاثنين خلال محاكمته بتهمة الاحتيال المدني حيث تطلب المحكمة أن يدفع ترامب 250 مليون دولار ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

قد يمنع الحكم أيضًا ترامب بشكل دائم من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك .

وقام محامي ترامب كريستوفر كيسي، ووجه اللوم إلى قاضي المحكمة العليا في مانهاتن آرثر إنجورون.

قال كيسي: ”أنت مدين للمدعى عليه بالاستماع إلى الأدلة”.

كما اشتكى كيسي من شخص مدرج في قائمة الشهود المحتملين التي قدمتها المدعية العامة ليتيتيا جيمس .

وذكرت شبكة ”إن بي سي” أن ترامب، الذي كان يجلس في قاعة المحكمة بجوار كيسي، أعرب عن إحباطه بهز رأسه والتحول في مقعده .

وفي طريقه للخروج من قاعة المحكمة لتناول الغداء، أطلق ترامب نظرة غاضبة على جيمس الذي كان يجلس خلفه.

وتأتي المحاكمة بعد عام من رفع جيمس دعوى قضائية ضده وشركته وثلاثة من أبنائه وكبار المسؤولين في منظمة ترامب .

وزعم جيمس أن المدعى عليهم أخطأوا في تقدير قيم العقارات بمليارات الدولارات في السجلات التجارية للحصول على شروط قرض وتأمين أفضل ومزايا ضريبية.

وقبل جلسة المحكمة، ادعى ترامب أن القضية أشبه ب”مطاردة الساحرات” وهي تهدف إلى تقويض حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024.