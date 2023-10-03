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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

8 أكتوبر .. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن التخطيط للتنمية المستدامة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط 

و من هذه الدورات يقدم  المركز الاحد ٨ اكتوبر برنامج تدريبي عن التخطيط نحو التنمية المستدامة .

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه انطلقت اليوم مسيرات احتفالية حاشدة من جامعة حلوان متوجهة إلى متحف الحضارة بالفسطاط للاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر، ورفع المشاركون فى المسيرة، أعلام مصر وسط الأغانى الوطنية، وايضا التعبير عن دعم  الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وعبرت هذه المسيرات التى جمعت بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة حلوان وطلاب أسرة "من أجل مصر، وطلاب الاتحاد، عن تأييدهم الكامل لقائد تحمل المسؤولية بأمانة وإخلاص فى وقت عصيب مليء بالتحديات، استطاع خلاله أن يحافظ على مصر ، ويحقق إنجازات كثيرة على أرض الواقع.

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