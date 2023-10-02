أمريكا لن تتخلى عن أوكرانيا.. مساعدات في الطريق إلى ساحة الحرب قريبا



أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سترسل حزمة مساعدات أخرى إلى أوكرانيا "قريبا"، في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن تراجع الدعم للبلد المضطرب الذي يخوض مريا ضد روسيا، وفق ما ذكرت مجلة بوليتيكو.

قالت “هناك تحالف دولي قوي وقوي للغاية خلف أوكرانيا. وإذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه قادر على البقاء بعدنا فهو مخطئ".

ذكرت جان بيير خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “لذلك سيكون لدينا حزمة أخرى من المساعدات لأوكرانيا قريبًا وهذه اشارة إلى دعمنا المستمر لشعب أوكرانيا الشجاع”.

ومن المقرر أن تصل حزمة المساعدات الأخيرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقا لمسؤول أمريكي.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من موافقة الكونجرس على مشروع قانون التمويل الحكومي الذي لم يتضمن مساعدة أوكرانيا، وهو إغفال كان بمثابة ضربة لكل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس جو بايدن، الذي جعل دعم أوكرانيا إحدى أولوياته خلال سعيه لإعادة انتخابه في عام 2024.

التقى زيلينسكي بقيادة الكونجرس في سبتمبر للمطالبة بمزيد من المساعدة. ووفقاً لزعيم الأغلبية تشاك شومر ، قال له زيلينسكي في ذلك الوقت : "إذا لم نحصل على المساعدات، فسوف نخسر الحرب".

ودعا بايدن، الأحد، الكونجرس إلى التحرك بسرعة للموافقة على تمويل بمساعدات إضافية.

وقال بايدن يوم الأحد أثناء حديثه عن تمرير حزمة التمويل المؤقتة لمدة 45 يومًا: “لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا”.

وقال بايدن: “إن الغالبية العظمى من كلا الحزبين – الديمقراطيين والجمهوريين، ومجلسي الشيوخ والنواب – يدعمون مساعدة أوكرانيا ويرفضون العدوان الوحشي الذي تفرضه عليهم روسيا”.