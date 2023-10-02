النفايات على قاسم سليماني.. القصة الكاملة لإلغاء مباراة سباهان الإيراني والاتحاد السعودي

شهدت مباراة سباهان الإيراني والاتحاد السعودي، التي كان مقرر أن تجرى على ملعب استاد نقش جهان بمدينة أصفهان، ضمن الجولة الثانية بدوري أبطال آسيا واقعة غريبة تسببت في إلغائها، بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني.

ورفض نادي اتحاد جدة السعودي، خوض اللقاء ولم يدخل لاعبيه أرضية الملعب، وغادر الاستاد تماما، عقب عقد اجتماع عاجل مع مراقب المباراة.

تمثال قاسم سليماني

وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانا بشأن هذه الواقعة الغربية، قرر فيه إلغاء مباراة سباهان الإيراني والاتحاد السعودي والتي كان من المقرر إقامتها في أصفهان الليلة بسبب الظروف الغير المتوقعة، وجدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين، مؤكدا على أنه سيتم إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة.

بيان الاتحاد الآسيوي

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن مراقب المباراة أصدر قرارا بإلغائها، وغادر لاعبي اتحاد جدة أرض الملعب بعد وجود لافتات غير رياضية قبل انطلاق المباراة، وتوجهت بعثة الفريق السعودي إلى المطار للعودة إلى المملكة.

وأظهرت الجماهير الإيرانية التي حضرت إلى الاستاد لمشاهدة المباراة غضبها من هذه الواقعة بإلقاء النفايات والزجاجات الفارغة على تمثال قاسم سليماني.

يذكر أن قاسم سليماني، كان يشغل منصب قائد فيلق القدس بميليشيات الحرس الثوري الإيراني، قبل مقتله في مستهل يناير من عام 2020 بغارة أمريكية بطائرة بدون طيار قرب مطار بغداد الدولي، في عملية راقبها الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.