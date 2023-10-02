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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق أبو العينين يدعم سيراميكا كليوباترا استعدادا للقاء فاركو

الأستاذ طارق أبو
الأستاذ طارق أبو العينين نائب رئيس مجموعة كليوباترا

تواجد طارق أبو العينين نائب رئيس مجموعة كليوباترا في تدريبات فريق سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وحرص طارق أبو العينين على دعم ومؤازرة الفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا خلال الفترة المقبلة والعودة لطريق الانتصارات والمنافسة على المربع الذهبي.

ووجه طارق أبو العينين خلال كلمته للاعبي فريق سيراميكا كليوباترا بضرورة تحقيق الانتصار في المباراة المقبلة، مؤكدا على توفير كافة الإمكانيات لاستعادة المنافسة على المربع الذهبي ببطولة الدوري المصري .

وكان فريق سيراميكا كليوباترا توج ببطولة كأس رابطة الأندية بعد الفوز على المصري البورسعيدي في المباراة النهائية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

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