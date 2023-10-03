رسائل إلكترونية تثير قلق عملاء أمازون.. لن تتوقع محتواها

أثار عملاء شركة أمازون الكثير من الجدل، في نهاية هذا الأسبوع؛ لينهالوا بعدد من الاستفسارات، بعد أن تلقوا العديد من رسائل التأكيد عبر البريد الإلكتروني، لبعض عمليات شراء لبطاقات هدايا لم يقوموا بها من الأساس.

وقال العملاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: إنهم تلقوا العديد من الرسائل المتتالية؛ تشكرهم على مشترياتهم، وذلك من بطاقات هدايا جوجل بلاي وماستر.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي”، عن متحدث باسم أمازون: أن الخطأ في النظام، أدى إلى إرسال رسالة تأكيد الطلب عبر البريد الإلكتروني إلى العملاء الذين لم يشتروا بطاقة هدايا.

وأضاف المتحدث باسم أمازون، أن العملاء الذين تلقوا رسائل البريد الإلكتروني بالخطأ، ليس عليهم اتخاذ أي إجراء آخر.