هل الأطعمة العضوية أكثر صحة من التقليدية.. إجابات علمية

هناك مناقشة مستمرة حول ما إذا كانت الأطعمة العضوية أكثر صحة من الأطعمة التقليدية. وتعتمد الإجابة على العديد من العوامل، التى كشف عنها موقع هيلثي.

1. محتوى المغذيات: الأطعمة العضوية غالبًا ما تحتوي على مستويات أعلى من بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة. وذلك يرجع جزئيًا إلى طرق الزراعة العضوية التي تعزز التربة الصحية وتحافظ على التنوع البيولوجي.

2. المواد الكيميائية: الأطعمة العضوية تنمو بدون استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الزراعية الأخرى. وبالتالي، فإن تناول الأطعمة العضوية يقلل من تعرض الجسم لمتبقيات المبيدات الحشرية المحتملة في الأطعمة التقليدية. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن مستويات المتبقيات الكيميائية في الأطعمة التقليدية عادةً ما تكون دون المستويات التي تشكل خطرًا على الصحة.

3. الاستدامة: الزراعة العضوية تعتمد على ممارسات تهدف إلى الحفاظ على صحة التربة والمحافظة على التوازن البيئي. وبالتالي، فإن تناول الأطعمة العضوية يمكن أن يسهم في الحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية.

ومع ذلك، لا يوجد اتفاق عام حول أن الأطعمة العضوية هي أكثر صحة بشكل قاطع من الأطعمة التقليدية. العوامل الفردية مثل التوازن الغذائي العام وجودة النظام الغذائي والنمط الحياتي العام يلعبون أدوارًا مهمة في الصحة العامة. يجب على الأشخاص اتخاذ قرارات غذائية استنادًا إلى احتياجاتهم الفردية واستفادتهم الشخصية.