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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 450 أسرة بقرى مركز الشهداء

جمعية الاورمان
جمعية الاورمان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بقيادة محمد جمعه، جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بقاعة أصالة فى قرية العراقية مركز الشهداء وذلك لدعم 450أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقريتي العراقية وكفرعشما بمركز الشهداء في محافظة المنوفية.

حضر المعرض كلا مرفت رمزى، وكيلة مديرية التضامن بالمنوفية، وسعدية عيد، مديرة ادارة الشؤون الاجتماعية بالشهداء، وحمدى محمد، مدير وحدة الشؤون الاجتماعية بالشهداء. 

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وأكدت مرفت رمزى، وكيلة مديرية التضامن بالمنوفية، انه تنفيذا لتعليمات الاستاذ محمد جمعه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، تم تنظيم المعرض لدعم الاسر الاولى بالرعاية، لرفع المعاناه عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة، مؤكده أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً.

 ووجهت بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعده .

وأوضح أن تنظيم معارض الملابس الجديده على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيريه متعدده وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعايه والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مشراً ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية. 

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادره، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

الأسر الاولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الشؤون الاجتماعية المؤسسات الحكومية المؤسسات التنموية المجتمع المدني المنوفية تنظيم معارض حياة كريمة دعم الأسر الأولى بالرعاية محافظة المنوفية

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