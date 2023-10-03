حزب المستقلين الجدد: الرئيس السيسي أكد إيمانه بالتعددية السياسية

أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة، وتلبية نداء الشعب مره أخرى لاستكمال ما بدأه الرئيس من المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، والتي بدأت معالمها واقعا على أرض مصر يشهد بها القاصي والداني.

وقال الحزب، في بيان له اليوم، الثلاثاء، إن تعهدات الرئيس في خطابه عند إعلان ترشحه هي بمثابة قواعد جديدة للدولة المصرية تنعم بالتعددية والانفتاح السياسي داخليا وخارجيا مع الحفاظ علي الثوابت الوطنية.

ورأى الحزب أن ترحيب الرئيس بوجود مرشحين آخرين يدل على نهج وإيمان الرئيس بالتعددية السياسية وتأكيد للسير قدما نحو تعددية سياسية حقيقية في ظل سياده الدستور والقانون.

وأشاد حزب المستقلين الجدد، بجموع الشعب الذين أعربوا عن سعادتهم بتلبية رغبتهم في استجابة الرئيس للترشح، حيث إنه نتاج إيمان كامل بما تم منً جهد وعطاء دون تزييف.

وتابع الحزب في بيانه، أنه في حاله انعقاد كامل لتنفيذ قرار الهيئة العليا للحزب بدعم ترشيح الرئيس من الآن حتى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.