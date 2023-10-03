يبلغ 14 عاما.. شاهد| لحظة القبض على منفذ إطلاق النار في مول كبير بتايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، القبض على منفذ حادث إطلاق نار في مركز سيام باراجون التجاري الكبير في بانكوك؛ مشيرة إلى أنه مراهق يبلغ من العمر 14 عاما.

ووفقا ل "ذا نيشن تايلاند"، قالت الشرطة إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة وإصابة 7 أخرين جراء إطلاق النار الذي وقع بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشرطة التايلاندية أنه تم إخلاء المركز التجاري وتعليق خدمات القطارات في محطة بي تي إس سيام.

ومن المتوقع أن يكشف رئيس الشرطة عن المزيد من التفاصيل قريبا.

ومن جانبه، قال رئيس وزراء تايلاند، سريتا تافيسين، إنه تم القبض على المنفذ، مؤكدا أن السلطات تراقب الوضع في بانكوك بعد إطلاق نار في مركز تجاري عن كثب. وأضاف: "ووجهنا الشرطة بالتحقيق في الحادث".

وقبل قليل، أفادت الشرطة في تايلاند، بوقوع إطلاق نار في مركز تجاري كبير في العاصمة بانكوك، وأكدت أنها تسيطر على الموقف حاليا.

فيما أشارت فرق الطوارئ التايلاندية إلى إصابة شخص واحد على الأقل جراء إطلاق النار بمركز سيام باراجون التجاري الكبير.

وتداولت وسائل الإعلام التايلاندية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو أظهرت لحظات الرعب والهلع التي عاشها المواطنين.