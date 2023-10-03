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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ابراهيم الهنيدى يحتفظ برئاسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع

المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم الهنيدي

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية  بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع عن فوز النائب المستشار إبراهيم الهنيدى برئاسة  للجنة .

وفاز بمقعد الوكالة كلا من النائبين إيهاب الطماوي و يحيى عيسوي، وفى أمانة السر ناصر عثمان.

كان مجلس النواب وافق علي  قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية وذلك  بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

وكان قد دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،خلال الجلسة العامة اعضاء المجلس  لانتخاب رئيس اللجنة واعضاء هيئة المكتب وذلك في مقر كل لجنة انتخابية .

ونصت المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

وألزمت اللائحة الداخلية كل عضو الاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، وفقا للمادة 40 التي تنص على يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

كما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

و تنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي النائب المستشار إبراهيم الهنيدي انتخابات

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