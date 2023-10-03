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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السجيني رئيسا لمحلية النواب ويؤكد: ننتظر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

صدى البلد

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن فوز النائب أحمد السجيني برئاسة اللجنة.

وبالوكالة كلا من النائبين محمد الحسيني و محمد وفيق.وأمانة السر النائب  عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة  الإدارة المحلية بمجلس النواب عقب إعلان النتيجة أن المرحلة القادمة تحتم علينا   مسئوليات كبيرة .ووجه كلامه لأعضاء اللجنة قائلا :عهدنا معاكم العمل والجدية ، ولدينا عدد من التشريعات الهامة فى انتظارها وعلى رأسها مشروع  قانون  التصالح فى مخالفات البناء والذى أعلنت الحكومة عن قرب ارياله للبرلمان للمناقشة .


وقال النائب أحمد السجينى :رغم أن لجنة الإسكان هى المعنية بمناقشة القانون الجديد،الإ أننا كان لنا دورا كبيرا فى هذا القانون .

 

ووجه النائب أحمد السجينى  كلامه للمشككين فى حكاية وطن قائلا :على مدار الأيام الثلاثة الماضية  لخصت  الدولة المصرية حجم الجهود التى بذلت على مدار السنوات الماضية للبناء،
لافتا إلي أن قوى الشر حاولت إفساد هذا الحدث بنشر أرقام خاطئة.

وقال :الرئيس عبد الفتاح السيسي  كان حريصا على تقديم  كشف الحساب  بما قدم لهذه الدولة هو أمر لابد أن  يذكر بعناية .

انتخابات هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني محمد الحسيني عمرو درويش

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