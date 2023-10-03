بسبب المهاجرين.. حاكم ولاية أمريكية يطلب مساعدة بايدن

دعا حاكم ولاية إلينوي الأمريكية، جاي روبرت بريتزكر، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلي التدخل والمساعدة بسبب تدفق المهاجرين.

وتحتوي الرسالة الموجهة إلى الزعيم الأمريكي أيضًا على انتقادات لسياسة الهجرة الحالية للسلطات الفيدرالية.

وحسب صحيفة “شيكاغو تريبيون”، جاء في الرسالة، أن “ولاية إلينوي اليوم لا تتمتع إلا بالقليل من الدعم لمكافحة الضغط الهائل الذي يفرض ضغطًا على موارد ولايتنا".

وقال الحاكم إنه مع تزايد عدد المهاجرين الذين تم جلبهم إلى شيكاغو، فإن الأزمة الإنسانية تفوق قدرة الولاية على مساعدة اللاجئين.

وأكد روبرت بريتزكر، أن سلبية السلطات الأمريكية في مساعدة المهاجرين وغياب التنسيق على الحدود “خلقا وضعا غير مقبول بالنسبة لإلينوي”.