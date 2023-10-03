طرق علاج سرطان القولون بجميع مراحله

يعد سرطان القولون من الأمراض من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان وأصبح منتشرا بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

نعرض لكم استراتيجيات علاج سرطان القولون حسب المرحلة، وفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine



تعد تحديد مرحلة المرض خطوة مهمة في تصميم نظام العلاج الأفضل والأكثر فعالية، تساعد هذه المرحلة في تحديد متى وكيف يتم استخدام طرق العلاج المختلفة.

مرض المرحلة المبكرة

ما يقرب من 39 في المئة من مرضى سرطان القولون لديهم مرض موضعي، وفقا للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية والعلاج الأكثر شيوعًا لسرطان القولون في المراحل المبكرة هو الجراحة.

يتلقى بعض المرضى الذين يعانون من المرض في مرحلة مبكرة أيضًا علاجًا كيميائيًا بعد الجراحة وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من سرطان القولون الموضعي، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات هو 90 في المئة.

مرض المرحلة المتأخرة

عندما ينتشر سرطان القولون (ينتشر)، فإنه يظهر عادةً في الكبد وقد ينتشر أيضًا إلى الرئتين والدماغ والصفاق (بطانة تجويف البطن) و/أو العقد الليمفاوية البعيدة و بالنسبة للمرضى الذين يعانون من هذا النوع من المرض في مرحلة متأخرة، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات هو 14 بالمائة (المرضى الذين انتشر سرطان القولون لديهم إلى الأنسجة أو الأعضاء المحيطة و/أو العقد الليمفاوية الإقليمية لديهم معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات يبلغ حوالي 71 بالمائة).

إذا انتشر سرطان القولون إلى العقد الليمفاوية القريبة ولكن ليس إلى أجزاء أخرى من الجسم، فيمكن استخدام الجراحة يليها العلاج الكيميائي و عندما ينتشر المرض إلى مواقع بعيدة، يمكن استخدام العلاج الكيميائي كعلاج أساسي، خاصة إذا كان من غير المرجح أن تؤدي الجراحة إلى علاج السرطان وإذا انتشر المرض على شكل عدد قليل من الأورام البعيدة، يمكن اللجوء إلى الجراحة للمساعدة في علاج المرض أو إطالة عمر المريض.

تشمل خيارات العلاج الأخرى لسرطانات الجهاز الهضمي في المراحل المتأخرة جراحة الاختزال الخلوي (debulking) والعلاج الكيميائي عالي الحرارة داخل الصفاق (HIPEC) وقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها كخيار علاجي لبعض الأورام الخبيثة السطحية البريتونية وسرطانات الجهاز الهضمي الأخرى.

ويجري تطوير علاجات مبتكرة لمنح المرضى الذين يعانون من مرحلة متقدمة من المرض المزيد من الخيارات وقد يشارك بعض المرضى في التجارب السريرية لتجربة هذه العلاجات الجديدة.