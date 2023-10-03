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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوطنية للانتخابات يبحث مع وزير الخارجية الاستعدادات لتصويت المصريين بالخارج

صدى البلد

عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، اليوم، لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، جرى خلاله التطرق إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والدور الذي ستضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج إزاء عملية الإشراف على تصويت المصريين في الخارج في ضوء القواعد المُنظمة التي وضعتها الهيئة.

 

وجرى خلال اللقاء، الذي تم بحضور المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بحث أوجه الاستعدادات الخاصة بوزارة الخارجية في شأن تصويت المصريين في الخارج، في ضوء القرارات المُنظمة والضوابط التي سبق وأعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأعرب المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديره للدور الوطني المشهود الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج بشكل عام في الدفاع عن مصالح مصر وحماية حقوق المصريين، فضلا عن الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في الخارج إعمالا لأحكام الدستور والقانون وتحت مظلة إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

الانتخابات الرئاسية

وثمّن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حرص وزارة الخارجية على إبداء كل أوجه التعاون المطلوب منها، في سبيل إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، والالتزام الكامل بأحكام القانون وقرارات الهيئة التي تستهدف نزاهة الانتخابات وحماية إرادة المواطنين والتيسير عليهم.

 

وزير الخارجية

من جانبه، أكد الوزير سامح شكري حرص وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه أسوة بالاستحقاقات السابقة، وقيامه بتوجيه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية بكافة مراحل العملية الانتخابية ، وبتشجيع المواطنين المصريين بالخارج على ممارسة حقهم وواجبهم الدستوري بالمشاركة في هذا الاستحقاق الهام.

وعقب اللقاء، ألقى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، محاضرة بمقر وزارة الخارجية، للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة المقبلة، تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة في شأن تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين بالخارج.

الهيئة الوطنية للانتخابات وزير الخارجية سامح شكري الانتخابات الرئاسية المستشار وليد حمزة وزارة الخارجية

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