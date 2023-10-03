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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز الاتصالات ولافيينا وبتروجيت في دورى المحترفين

صدى البلد

اختتمت مباريات اليوم من الأسبوع الثانى، بدوري المحترفين وشهدت المباريات فوز بتروجيت علي القناة بهدفين لهدف، وأبو قير علي طنطا بهدفين لهدف، والاتصالات "We” علي جمهورية شبين برباعية نظيفة، ولافيينا اف سي علي فريق النصر للتعدين بثلاثية نظيفة .

المصرية للاتصالات “We”& جمهورية شبين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرية للاتصلات "We” فوزا مهما وغاليا علي فريق جمهورية شبين برباعية نظيفة سجل أهداف اللقاء  هاتريك "بودي فؤاد " ،ومحمد بهاء احرز الهدف الرابع   ،في المباراة التى أقيمت علي إستاد السلام الرياضي .

بتروجيت & القناة

حقق الفريق الأول بفريق بتروجيت الفوز علي فريق القناة  بهدفين لهدف، سجل أهداف اللقاء مصطفي سلطان صاحب هدفين بتروجيت ،واكرم عبدربه سجل هدف القناة الوحيد ،في اللقاء الذي أقيم علي ملعب نادي القناة .

لافيينا اف سي & النصر للتعدين

حقق الفريق الأول بنادي لافيينا اف سي بقيادة أحمد عيد فوزا هاما أمام فريق النصر للتعدين بنتيجة ثلاثة اهداف للاشي  ،في اللقاء الذي أقيم علي استاد الاسيوطي سبورت ،وشهد اللقاء بالدقيقة 40 طرد إسلام عصام لاعب التعدين بعد حصوله على الإنذار الثاني.

أبو قير للأسمدة  & طنطا

حقق فريق أبو قير للاسمدة الفوز علي فريق طنطا  بهدفين لهدف ،في اللقاء الذي أقيم علي إستادابو قير للاسمدة وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق أبو قير لثلاثة نقاط .

راية  & وادي دجلة

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع  فريق راية و ووادي دجلة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، في اللقاء الذي أقيم علي استاد المكس بالاسكندرية ،ضمن مواجهات الجولة الثانية بدورى المحترفين ،ليفقد فريق وادي دجلة نقطتين مهمتين في مشوار الصعود للدورى الممتاز .


وبهذه النتائج استكملت باقي مباريات الجولة الثانية .

وجاءت النتائج هذا الأسبوع كاملة كالآتى :

1 غزل المحلة &  1حرس الحدود  

0 بترول اسيوط &  1بروكسي

 0 مصر للمقاصة &  1السكة الحديد

2 مكادي & 2 دكرنس

2 أسوان &  0 النجوم

1 راية  &   1 وادي دجلة

3 لافيينا &  0 النصر للتعدين
2 بتروجيت  &  1 القناة  
2 ابو قير للاسمدة  & 1 طنطا

we  4 & جمهورية شبين  0

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