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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ملابس مكشوفة وغير مناسبة.. رباب ممتاز تكشف سر خلافها مع محمد السبكي

الفنانة رباب ممتاز
الفنانة رباب ممتاز

كشفت الفنانة رباب ممتاز، عن سبب خلافها مع المنتج محمد السبكي، قائلة إنها غير خائفة على الإطلاق من سرد تفاصيل الخلاف، والأمر طبيعي جدا، وكان يجب أن يظهر للجمهور، موضحة أن الأمر بدأ من خلال فيلم "حلاوة روح"، حيث إنها اتُهمت أنها ترغب في إحداث التريند، ألا أنها شخصية بعيدة كل البعد عن هذا الأمر، "أنا لا أعرف تريند ولا أعرف أي حاجة، أنا بخلص شغل وبروح بيتي". 

 

رباب ممتاز تفجر مفاجأة بشأن التعاون مع السبكي 

وأضافت "ممتاز"، خلال لقاء خاص مع الفنانة نشوى مصطفى  في برنامج "بنت البلد" المذاع من خلال قناة "تن"، أن أزمة من أزمات الفن في الفترة الحالية أن الفنان يجب أن يقدم "شو" لكي يتحدث عنه مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذا أمر مؤسف للغاية، "بقول للفنانين اللي مش بتعمل شو لازم تعملوا شو". 

 

وتابعت رباب ممتاز: "انا لو عاوزة أعمل تريند عندي حاجات كتير أوي أعمل تريند ولكن أنا مش بتاعت تريند".

 

وأردفت، أن أزمة التعامل مع المنتج محمد السبكي أنه كان قد تم الاتفاق على ارتداء ملابس معينة في فيلم حلاوة روح، ألا أنه تم تغيير الاتفاق، وكانوا يرغبون في أن ترتدي ملابس غير مناسبة، "كنت عاملة دور واحدة مؤدبة جدا، وهو كان عاوزني ألبس ملابس غير مناسبة للشخصية على الإطلاق ومكشوفة، وسبت الشغل ومشيت". 

 

واستكملت، أن المخرج سامح عبد العزيز حاول إقناعها بالمشهد ألا أنها رفضت المشهد على الإطلاق، وبعد رفضها باسم سمرة كان يعلم أنها لن تستمر في الفترة المقبلة. 

رباب ممتاز محمد السبكي نشوى مصطفى برنامج بنت البلد المنتج محمد السبكي

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