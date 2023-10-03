قرار جديد داخل نادي الأوليمبي.. تعرف عليه

قرر مجلس إدارة النادي الأوليمبي بالإجماع في جلسته المنعقدة يوم الأحد الموافق ١ من أكتوبر ٢٠٢٣ - إيقاف العضو إبراهيم محمد الشيخ عضوية رقم ٧٠١٤ لمدة خمسة عشر يوماً، وذلك لما بدر منه اثناء انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ داخل المكان المخصص للمناقشة ، وفي وجود الهيئة القضائية من تطاول و إثارة للشغب وخروج عن حدود حوار الاعتراض البناء .

رامياً مجلس إدارة النادي بالإهانة و التطاول وهو تصرف لم يعتد عليه من أعضاء الجمعية العمومية المحترمين مما أساء للحضور جميعاً وأساء لأسم النادي الأوليمبي ممثلا في مجلس إدارته المنتخب وهو ما كان موثقا بالصوت والصورة والدليل القاطع .

لذا قرر المجلس إيقافه لمدة " ١٥ خمسة عشر يوما " وتحويله للتحقيق لما بدر منه و تجدد لمدة مماثلة لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ القرار .