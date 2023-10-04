عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رباب ممتاز: لم أقصد انتقاد داليا شوقي.. و"سفاح الجيزة" أرهقني نفسيا

رباب ممتاز
رباب ممتاز

كشفت الفنانة رباب ممتاز، عن أن مسلسل سفاح الجيزة أرهقها نفسيًا بشكل كبير، خاصة أن كم الدماء الموجود في المسلسل كان كبير جدا، والمسلسل أحدث لها حالة من التوتر، وتصريحاتها بشأن الفنانة داليا شوقي لم تكن مقصودة على الإطلاق، "أنا مكنتش شوفت أي انتقادات بشأن داليا شوقي". 

رباب ممتاز تتحدث عن مسلسل سفاح الجيزة 

وأضافت "ممتاز"، خلال لقاء خاص مع نشوى مصطفى في برنامج "بنت البلد" المذاع من خلال قناة "تن"، أنه وفقا لآداب المهنة هي لم تنتقد داليا شوقي، وإنما انتقدت الشخصية نفسها، "أنا كل اللي قولته قولت أن المشهد أوفر، وليا حوار تاني نزل ليا في أكتر من موقع أنا شفت ليها دور في "خارج السيطرة" مع فتحي عبد الوهاب وأشدت بشكل قوي بهذا العمل". 

وتابعت رباب ممتاز، أن باسم سمرة في أحد التصريحات له أجزم أنه علم الفنانة نيللي كريم التمثيل من خلال مسلسل "بنت اسمها ذات" موضحة أن هذا لم يحدث على الإطلاق، خاصة أنها كانت موجودة كأحد بطلات المسلسل، ولكن هذه هي آداب المهنة فيجب احترامها. 

واستكملت، أنها كانت مُستفزة بشكل كبير من مسلسل "سفاح الجيزة" تصريحها كان بانفعال وعفوي بشكل قوي وغير مقصود على الإطلاق. 

رباب ممتاز مسلسل سفاح الجيزة داليا شوقي برنامج بنت البلد نشوى مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

رد مفاجئ من أحمد فتوح بشأن اتفاقه مع الأهلي

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

«أبوالغيط»: السيسي أصبح شخصية تاريخية مهمة.. والتاريخ سيصفه بأنه الباني الثاني للدولة المصرية

شروق ودنيا ابنتا الفنان صلاح عبد الله تكشفان أسرارًا وخبايا عن حياته|فيديو

مكارثي يكشف حقيقة إبرام صفقة مع البيت الأبيض بشأن مساعدات أوكرانيا

إبراهيم فايق يطرح سؤالاً مثيرًا للجمهور قبل مباراة الأهلي وإنبي اليوم

فلوس كاش.. موعد انتهاء أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

خبير منشآت وكباري يكشف السبب العلمي في حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير عصبية وصوت عالي.. نصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

زفاف يتحول لكارثة.. جد يطلق النار على حفيده بتكساس

طريقة عمل سويسرول الكريب| جديدة ولذيذة

باحتفالات نصر أكتوبر| عجوز يثير ضجة على السوشيال ميديا بوصلة رقص شرقي.. شاهد

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ