رباب ممتاز: لم أقصد انتقاد داليا شوقي.. و"سفاح الجيزة" أرهقني نفسيا

كشفت الفنانة رباب ممتاز، عن أن مسلسل سفاح الجيزة أرهقها نفسيًا بشكل كبير، خاصة أن كم الدماء الموجود في المسلسل كان كبير جدا، والمسلسل أحدث لها حالة من التوتر، وتصريحاتها بشأن الفنانة داليا شوقي لم تكن مقصودة على الإطلاق، "أنا مكنتش شوفت أي انتقادات بشأن داليا شوقي".

رباب ممتاز تتحدث عن مسلسل سفاح الجيزة

وأضافت "ممتاز"، خلال لقاء خاص مع نشوى مصطفى في برنامج "بنت البلد" المذاع من خلال قناة "تن"، أنه وفقا لآداب المهنة هي لم تنتقد داليا شوقي، وإنما انتقدت الشخصية نفسها، "أنا كل اللي قولته قولت أن المشهد أوفر، وليا حوار تاني نزل ليا في أكتر من موقع أنا شفت ليها دور في "خارج السيطرة" مع فتحي عبد الوهاب وأشدت بشكل قوي بهذا العمل".

وتابعت رباب ممتاز، أن باسم سمرة في أحد التصريحات له أجزم أنه علم الفنانة نيللي كريم التمثيل من خلال مسلسل "بنت اسمها ذات" موضحة أن هذا لم يحدث على الإطلاق، خاصة أنها كانت موجودة كأحد بطلات المسلسل، ولكن هذه هي آداب المهنة فيجب احترامها.

واستكملت، أنها كانت مُستفزة بشكل كبير من مسلسل "سفاح الجيزة" تصريحها كان بانفعال وعفوي بشكل قوي وغير مقصود على الإطلاق.