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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

مسلسل سفاح الجيزة
مسلسل سفاح الجيزة

هاجم المؤلف محمد صلاح العزب ، المخرج هادى الباجورى بسبب نهاية مسلسل سفاح الجيزة  حيث أضاف خطا دراميا كاملا من أجل مشاركة زوجة المنتج فى العمل.

بسبب زوجة المنتج.. مؤلف سفاح الجيزة يفتح النار على المخرج هادي الباجوري

 

وقال محمد صلاح العزب، فى تصريحات تليفزيونية، كان هناك خلاف في وجهات النظر، وأنا مش راضي، وهو غيّر حاجات في نهاية العمل، وأنا مش حابب أتكلم في تفاصيل لأنها كواليس عمل وهو عمل جماعي".

 

زوجة المنتج 


وتابع “أنا مكنتش راضي عن المشاهد، ودة مش اللي أنا عامله، والطبيعي المخرج يدخل لكن في إطار شغله كمخرج مش أنه يدخل في شغل المؤلف، وفي خط درامي كامل تم إضافته علشان مرات المنتج تمثل، وتم تكوين شخصية من الفراغ.

ولمتابعة المزيد حول خلاف مؤلف مسلسل سفاح الجيزة مع مخرج العمل هادي الباجوري .. تابع الفيديو جراف التالي:

محمد صلاح العزب المخرج هادى الباجورى نهاية مسلسل سفاح الجيزة خطا دراميا كاملا مشاركة زوجة المنتج

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