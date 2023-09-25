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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب زوجة المنتج.. مؤلف سفاح الجيزة يفتح النار على المخرج هادي الباجوري

محمد صلاح العزب
محمد صلاح العزب

هاجم المؤلف محمد صلاح العزب، المخرجهادى الباجورى بسبب نهاية مسلسل "سفاح الجيزة" حيث أضاف خطا دراميا كاملا من أجل مشاركة زوجة المنتج فى العمل.

 

وقال محمد صلاح العزب، فى تصريحات تليفزيونية، كان هناك خلاف في وجهات النظر، وأنا مش راضي، وهو غيّر حاجات في نهاية العمل، وأنا مش حابب أتكلم في تفاصيل لأنها كواليس عمل وهو عمل جماعي". 

 

زوجة المنتج 

وتابع “أنا مكنتش راضي عن المشاهد، ودة مش اللي أنا عامله، والطبيعي المخرج يدخل لكن في إطار شغله كمخرج مش أنه يدخل في شغل المؤلف، وفي خط درامي كامل تم إضافته علشان مرات المنتج تمثل، وتم تكوين شخصية من الفراغ ومش معروف هي مين ولا جت ليه علشان مرات المنتج تمثل، وهو مش امين على الورق بالشكل دة فانا مش هتعامل معاه تاني”.4

وأضاف محمد صلاح العزب "أنا من البداية مكنتش موافق على المخرج أصلا، وهادي الباجوري مخرج إعلانات أو كليبات لكن أعماله الدرامية مش بحبها والفيلم الوحيد اللي عمله شبه النوع ده هو فيلم وردة وده فيلم محدش عارفه أصلا ولما المنتج قالي إن دة المخرج اللي هيشتغل معانا قلتله لا".

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محمد صلاح العزب

وكان السيناريست محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، كشف عن حقيقة تقديم جزء ثانٍ للمسلسل.

 

وقال صلاح العزب خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخباري إنه ليس هناك جزء ثانٍ للمسلسل مضفا: حدوتة جابر خلصت مع نهاية الجزء الأول من المسلسل ومن الصعب عمل جزء ثانٍ للمسلسل.

وأضاف صلاح العزب أنه  لا يفضل تقديم جزء ثان لأي عمل درامي قدمه حيث قدم العديد من المسلسلات الناجحة وطالبه الجمهور بتقديم جزء ثان إلا أنه رفض تماما، مشيرا أن هذه الرغبة مشتركة بينه وبين أحمد فهمي. 

وتابع صلاح العزب أن تقديم جزء ثانٍ حتى الأن هو آمرغير مطروح سواء من قبل شركة الانتاج أو فريق العمل ولكن ما يجعلنا نعيد التفكير فى تقديم جزء جديد أن يكون هناك قصة جديدة ومختلفة عن قصة الجزء الأول.

السيناريست محمد صلاح العزب المؤلف محمد صلاح العزب المخرج هادى الباجورى هادي الباجوري سفاح الجيزة محمد صلاح العزب احمد فهمي

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