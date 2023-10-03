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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب: غرامة كهربا من حقوق الزمالك

صدى البلد

كشف حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك، عن تفاصيل ملف غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الأهلي لصالح نادي الزمالك.

وقال حسين لبيب، إن غرامة كهربا من حقوق نادي الزمالك لابد من الحفاظ عليه، والحقوق تعود أولا ثم نتحدث عن أي شئ.

ووجه حسين لبيب رسالة لنادي الزمالك، قائلا: "خليكوا ورا ناديكوا، وكلنا مع بعض هنقدر نخلي الزمالك أحسن".

كشف حسين لبيب المرشح على رئاسة نادي الزمالك عن ضرورة وجود لجنة تسويق داخل النادي، مشددا على أن كل فرد في القائمة سيقوم بمسؤولية خاصة، وأن الزمالك لا يوجد به لجنة تسويق، وهذا الأمر خاطئ، لابد من وجود لجنة تسويق في نادي الزمالك.

وأكمل حديثه أنه من الناحية الإعلامية والرياضة النسائية لدينا نيرة الأحمر في القائمة، وإدارة الأموال لدينا حسام المندوه حسين.

وأشار إلى أن كرة القدم أهم ملف في نادي الزمالك لأن شعبية النادي جاءت منه، قائلا “اخترنا أحمد سليمان وحسين السيد، كمسؤولين عن ملف كرة القدم، ولنا تطلع لعمل شركة لكرة القدم”.

وواصل: "عام 2014، أحمد سليمان كان له الباع الأكبر في استحضار مجموعة من اللاعبين المميزين، وحسين السيد عملت معه 6 أشهر في اللجنة وأجاد كثيرا، ولدينا كادر فني وكادر إداري والثنائي سيجعل طموح جماهير الزمالك مميز".

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