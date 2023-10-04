الفقي: حرب أكتوبر كانت عملا مجيدا والسادات صاحب قراري الحرب والسلام

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على ذكرى نصر حرب أكتوبر الخمسين، قائلا:" كان هناك حالة فزع حقيقي في الجانب الإسرائيلي أيام حرب أكتوبر".

وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" حرب أكتوبر كان عمل مجيدا يجب أن يذكر بكل احترام لأنور السادات صاحب قراري الحرب والسلام ".

وتابع مصطفى الفقي:" عبد الناصر لم يكن متقاعسا وكان معنيا بالجيش وكان يسعى لرفع الروح المعنوية للجيش بعد 1967".

وأكمل مصطفى الفقي:" السادات كان يري ضرورة تحريك الأمور في حرب أكتوبر وبالتالي اتخذ قرار الحرب في 1973"، مضيفا:" كان هناك إحساس مصري عام بضرورة الثأر وكان هناك إرادة لتحقيق النصر".