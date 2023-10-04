صحي.. طريقة عمل عصير الاْفوكادو

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل عصير الاْفوكادو .





طريقة عمل عصير الاْفوكادو :





مقادير عصير الافوكادو

١ افوكاتو، متوسطة الحجم

١⁄٢ كوب سكر

١ كوب حليب سائل

طريقة تحضير عصير الافوكادو

١. تقشر الأفوكاتو وذلك بتقسيمها إلى نصفين وبطرف السكين يتم نزع النواة ثم بطرف السكين مرة اخرى يحدد اللب من حافة القشرةلتخرج اللب بسهولة.

٢. يوضع افوكاتو في الخلاط مع الحليب والسكر، يخلط ويقدم.

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يقدم باردا

طريقة لتزينه ممكن وضع قليل من الصوص الأحمر في قاع الكاس وعلى حوافها من الداخل ثم صب عصير الأفكادوا