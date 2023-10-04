في سابقة تاريخية بأمريكا.. إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من منصبه.. أكد عدم ندمه عن أي قرار من أجل الأمة.. وبايدن يدعو لانتخاب زعيم جديد سريعًا

صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، لصالح إقالة الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه كرئيس للمجلس، وذلك في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نال التصويت موافقة أغلبية النواب حيث كانت النتيجة 216 صوتا مقابل 210، وصوت 8 جمهوريين لإقالة مكارثي.

وبدأت فترة ولاية مكارثي في 7 يناير الماضي، واستمرت حتى الثلاثاء - وهي ثاني أقصر مدة لرئيس نواب في تاريخ الولايات المتحدة.

وجاء بعد أن قدم النائب الجمهوري مات جايتز، الاثنين، مذكرة، تطالب بإقالة كيفن مكارثي، وذلك في خطوة "نادرة"،وذلك ردًا على موافقة مجلس النواب، السبت، على مشروع قانون يُجنب الحكومة الإغلاق على الرغم من معارضة بعض النواب الجمهوريين على بعض بنوده.

وبعد عزل مكارثي، تم تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، وهو حليف كبير للأول، رئيسًا مؤقتًا للمجلس.

وكان اسم ماكهنري مدرجًا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها في حالة شعور منصبه.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي المقال، كيفن مكارثي، في تصريح مقتضب على إقالته من منصبه جراء تصويت نال موافقة أغلبية النواب إنه يشعر بـ"الارتياح".

وجاءت إجابة مكارثي، عندما سئل من قبل الصحفيين خلال طريقه لحضور اجتماع مغلق للحزب الجمهوري عن شعوره تجاه الإقالة، ولم يرد على الأسئلة الأخرى حول ما إذا كان سيطرح اسمه مجددا خلال التصويت بشأن انتخاب رئيس جديد للمجلس.

ولاحقا، قال النائب رالف نورمان، لشبكة CNN، إن كيفن مكارثي أكد، خلال اجتماع الحزب، أنه لن يترشح لمنصب رئيس مجلس النواب وتمنى التوفيق للجميع، وأضاف نورمان أن الاجتماع انتهى "فجأة" بعد إعلان مكارثي.

وأكد كيفن مكارثي، عبر منصة "أكس" عدم ترشحه، وقال: "لن أسعى للترشح مرة أخرى لمنصب رئيس مجلس النواب، ربما خسرت التصويت، لكنني ناضلت من أجل ما أؤمن به، وأنا أؤمن بأمريكا، لقد كانت خدمتي شرفا لي".

وفي مؤتمر صحفي، أوضح مكارثي، أنه لم يعمل لمصلحته وعمل مع الديمقراطيين في أزمة الدين الحكومي من أجل الأمة، لافتَا إلى أن الديمقراطيين حاولوا التعطيل، لافتًأ إلى أنه يكن يستطيع تحمل عدم استلام العسكريين رواتبهم.

وقال مكارثي إنه كان شرفًا عظيمًا له أن يكون رئيسًا لمجلس النواب، مشددًا "لن أتخلى عن الشعب الأمريكي وهناك الكثير من الأمور التي يمكن أن أقدمها لخدمته".

وأضاف أنه على الرغم من أنه لم يعد رئيسًا لمجلس النواب، إلا أنه لا يندم على الاختيارات التي أدت إلى إقالته من المنصب.

واستطرد "لست نادمًا على اختيار حكمي وقراري بدلاً من التظلم. إنها مسؤوليتي، إنها وظيفتي. ولست نادماً على التفاوض".

وتابع مكارثي قوله "حكومتنا مصممة لإيجاد حل وسط. ولست نادماً على الجهود التي بذلتها لبناء تحالفات وإيجاد حل وسط"، لافتًا "كيف يتم اتخاذ إجراء ضدي لأنني اتخذت قرارا لصالح البلاد؟".

وأكد "أريد أن أكون جمهوريًا محافظًا يحكم، وهذا ليس الحزب الذي أنتمي إليه"، مشيرًا "من السهل أن نرى الفرق بين ما دمره بايدن في أمريكا والسياسات التي استطعنا أن نخلقها".

واستطرد مكارثي "أنا جمهوري .. أفوز بالجمهوريين وأخسر بالجمهوريين"، موضحًا أنه لم يسمع النائب مات جيتس يقول شيئًا صادقًا حتى الآن.

وأكد أنه يؤمن بأنه في نهاية المطاف سيصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى أرضية مشتركة.

من جانبه، علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قرار مجلس النواب الأمريكي بعزل رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي.

وقال ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشال": "لماذا ينقسم الجمهوريون على أنفسهم بدلا من مواجهة اليسار الديمقراطي؟".

فيما أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن أمله في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بشكل سريع، وذلك بعد عزل كيفن مكارثي من هذا المنصب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن الرئيس بايدن أثبت أنه حريص دائمًا على العمل مع كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس بحسن نية نيابة عن الشعب الأمريكي.

وأضافت "ولأن التحديات العاجلة التي تواجه أمتنا لن تنتظر، فإن الرئيس بايدن يأمل أن ينتخب مجلس النواب رئيسًا له بسرعة".

وتابعت في البيان أن الشعب الأمريكي يستحق قيادة تضع القضايا التي تؤثر على حياته في المقدمة، كما فعل الرئيس بايدن باتخاذ المزيد من الإجراءات التاريخية لخفض أسعار الأدوية الموصوفة.

وأوضحت "وبمجرد أن يفي مجلس النواب بمسؤوليته في انتخاب رئيس، فإنه يتطلع إلى العمل معه ومع مجلس الشيوخ لمعالجة أولويات الشعب الأمريكي".