عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج: فوز فريق من مركز التنمية المستدامة بمشروعين عن التطبيقات الخضراء

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فوز فريق بحثي من مركز التنمية المستدامة بالجامعة بمشروعين بحثيين عن تطبيقات الإستدامة، الأول عن إستخدام الألواح الشمسية في تظليل الأسطح و توليد طاقة خضراء (مستدامة) وزراعة الجزر الوسطية.

 

وجوانب الممرات بالمؤسسات الحكومية بالأشجار الخيمية ومستديمة الخضرة لتقليل الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية، بينما كان المشروع الثاني عن إبتكار جهاز لترشيد مياه الري.

وأعرب النعماني عن شكره وتقديره للرئيس السيسي على اهتمامه بترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية، والتي كان من نتائجها إستضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ العام الماضي.

IMG-20231004-WA0015
IMG-20231004-WA0015
IMG-20231004-WA0017
IMG-20231004-WA0017
IMG-20231004-WA0019
IMG-20231004-WA0019
IMG-20231004-WA0014
IMG-20231004-WA0014
IMG-20231004-WA0020
IMG-20231004-WA0020

ومنح الفرصة للمحافظات للتقدم بمشروعاتهم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مضيفاً إن الجامعة تحرص علي المشاركة بالمبادرات الوطنية المعنية بدمج مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة في العملية التعليمية والبحث العلمي.

 

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، أنه تم الإعلان عن فوز فريق مركز التنمية المستدامة في المؤتمر الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد المخصص للإعلان عن المشروعات الفائزة في "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية".

 

والذي أقيم بمحافظة الأقصر، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالإضافة إلى ممثلي من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، واللجان التنفيذية للمبادرة بكل محافظة، وأصحاب المشروعات الفائزة.

 

وأوضح الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة ورئيس الفريق البحثي، أن المشروع الأول عن الإتجاه لإستخدام الألواح الشمسية لتغطية مواقف السيارات وأسطح المباني بالجامعة لتوليد الكهرباء النظيفة.

 

والتوسع في زراعة الأشجار الخيمية وزراعة الأسطح للحد من الإنبعاثات وخفض البصمة الكربونية وصولاً للحياد الكربوني، طبقاً للإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠م.

الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر.. محافظ سوهاج يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

تحرير 224 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

جامعة سوهاج

واستعرض حسانين شرح تفصيلي للمشروعات المقدمة من المحافظة، وقام بعرض نتيجة المسابقة الدكتور أحمد عزيز نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمحافظة سوهاج، ثم كرم محافظي سوهاج، الأقصر، قنا وأسوان أصحاب المشروعات الفائزة، ومنحهم شهادات تقدير، متمنين لهم المزيد من التفوق.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق البحثي، ضم مجموعة من الأساتذة المتخصصين وهم الدكتور هشام حامد أمين رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، الدكتورة إيناس محمود بكلية الزراعة ومشرف عام على حدائق الجامعة، دكتور علاء عبدالسميع بقسم الطاقة بكلية التكنولوجيا والتعليم.

وذلك بالإضافة للدكتور أحمد عبدالمالك من هندسة أسيوط، بينما كان المشروع الثاني تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن عبدالواحد من قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج التنمية المستدامة توليد الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

600 جنيه شهريا.. لجنة برلمانية توافق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة

موعد تطبيق قرارات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

انفراجة| محامي كهربا يعرض الحل.. وميدو يعلن موعد انتهاء أزمة غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

مصرع صغير سقط عليه حائط في سوهاج

ترشيحاتنا

قرار هام من السلطات المصرية بشأن الكويتيين

حازم عمر يجري الكشف الطبي الخاص بإنتخابات الرئاسة في معهد ناصر.. صور

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية لطلاب المدارس

سيمنس الألمانية: مصر ستكون السادس عالميا كأكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

أصوله تونسية|منجي الباوندي يكشف ردة فعله بعد فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

بحب أغني.. مروة حلمي تفوز بأول ملكة جمال محجبة | شاهد

راتبه تضاعف 3 مرات في الريدز.. هذا اللاعب سبب إعادة تفكير صلاح في الرحيل للدوري السعودي

فيديو

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

انتشار فيروس وانقطاع الانترنت بالعالم .. ماذا سيحدث يوم 11 اكتوبر ؟!

تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم | تغطية خاصة

انتشار أسماك نافقة بالأسواق | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ