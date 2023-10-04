غدا..قطع المياه عن عدد من قرى الدقهلية..تعرف عليها

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه سيتم قطع المياه غدا الخميس الموافق 5 اكتوبر الجاري من الساعة 2 ظهرا الي الساعة 8 مساء من ذات اليوم عن مدينة نبروه بالكامل وبعض قري مركز نبروه لتنفيذ اعمال احلال وتجديد لخط 10 بوصه بين محطة نبروه 2 وقرية بهوت..

كما يتم قطع المياة غدا الخميس الموافق 5 اكتوبر الجاري من الساعة 9 صباحا الي الساعة 7 مساء عن مدينة منية النصر بالكامل وبعض قري مركز من النصر لاجراء اعمال صيانة طارئة لمشترك 600مم زهر علي خط طرد مرفق مياة بساط كريم الدين المغذي لمنية النصر..

وكذلك قطع المياة غدا الخميس الموافق 5 أكتوبر الجاري من الساعة 9 صباحا الي الساعة 5 مساء عن بعض قري مركز تمي الامديد ومركز بني عبيد لاجراء اعمال صيانة علي خط 800 مم بولي ايثيلين بخط ميت فارس الصلاحات..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقارير الواردة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث اوضحت التقارير ان المناطق المتأثرة بانقطاع المياة بنطاق مركز ومدينة نبروه في المواعيد المعلنة الخاصة به هي مدينة نبروه بالكامل وقري كفر الجنينة والحصة ودرين ونشا التابعة لرئاسة مركز نبروه..

وان المناطق المتأثرة بانقطاع المياة بنطاق مركز ومدينة منية النصر في المواعيد المحددة المعلنة الخاصة به هي مدينة منية النصر وقري البجلات وميت تمامه..

وان المناطق المتأثرة بانقطاع المياة بنطاق مركز تمي الامديد هي قري ظفر وصدقا، وبمركز ومدينة بني عبيد هي قرية الصلاحات..

وقد وجه "مختار" للسادة رؤساء مراكز ومدن نبروه ومنية النصر وتمي الامديد وبني عبيد للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها كل في نطاقه وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها..

هذا وتهيب محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين قاطني جميع انحاء المناطق المتأثرة بانقطاع المياة بكافة المراكز والقري والمدن المشار اليها بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.