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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري المحترفين.. النجوم ينقل ملعب مبارياته بداية من الجولة الثالثة

صدى البلد

وافق اتحاد الكرة على طلب نادي نجوم مصر، الذي ينافس بدورى المحترفين ، على نقل مبارياته المتبقية إلى ملعب استاد بني سويف.

جاء ذلك بسبب  طلب نادي النجوم من نقل مبارياته من ملعب السكة الحديد الي ملعب استاد بنى سويف الرياضي .

وبناء عليه، يواجه نجوم مصر نظيره القناة الأثنين القادم بتاريخ 9/10/2023 على ملعب استاد بني سويف، على أن يخوض المباراة الثانية أمام لأفيينا  الاثنين 23أكتوبر  المقبل.

وخاض نجوم مصر مباراتين في دورى المحترفين حتى الآن مع مكادي وانتهت بالتعادل السلبي ،ومع أسوان وخسر بهدفين نظيفين .

ويذكر ان كان يقود  نجوم مصر، سعيد عبدالعزيز قبل ان يتقدم باستقالته من تدريب النجوم، كمدير فني للفريق .

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