لها دور بطولي في الحرب.. الحاضرون باحتفالية النصر يوجهون التحية للست سيدة

شاركت السيدة سيدة إحدى بطلات حرب أكتوبر المجيدة، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

ووجه كافة الحاضرين في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التحية والتقدير للست سيدة على مجهوداتها وبطولاتها أيام حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف.

وكانت الست سيدة ممرضة أيام حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر وأصرت على ممارسة أداء عملها أيام الحرب في السويس.

وفي سياق متصل، رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي طلب الدكتورة مها شهبة صانعة أفلام وثائقية وأستاذ إعلام، لعمل منصة رقمية تجمع بداخلها جميع وثائق حرب أكتوبر 1973 من صور وفيديوهات بالصوت والصورة وشهادات وجوابات المحاربين ومن ثم تتطور ويكون بها ألعاب فيديو للحرب حتي تجذب فئة أخرى من الشباب.

وقال "السيسي" خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الذكري الـ 50 لنصر أكتوبر، "اي حاجة ممكن تتعمل من أجل وعينا ووعي شبابنا ووعي أمتنا يستمر .. فاحنا مستعدين نعمل اي حاجة".