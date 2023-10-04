شيرين زكي تكشف طرقًا لـ غش الكبدة البلدي بالمجمدة

اشتكى الكثير من حالات غش الكبدة البلدي، حيث إن هناك أنواعا عديدة من الغش بمحلات الجزارة للكبدة البلدي بالكبدة المجمدة للاستفادة من فرق السعر الكبير بينهما.

ونشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها الرسمية على الفيسبوك منشورا عن الكبدة المجمدة وطرق غش الكبدة وكيفية التفرقة بينها وبين الكبدة البلدي.

وكتبت شيرين أن الكبدة بلدي تقطع بشكل متساوٍ وهذه الطريقة التي تقطع بها الكبدة المجمدة وسبب شكل الشرائح المتساوية في السُمك التقطيع بمنشار كهربائي في حالة التجميد.

وقدمت شيرين الفرق بين الكبدة البلدي والكبدة المستوردة

وقالت إن طرق غش الكبدة انه يتم نقع الكبدة المستوردة في دماء رءوس الماشية مع نحرها لإكسابها لون ورائحة البلدي وغش الزبون بها وأشهرهم محل يقوم بعرض هدايا على كل كيلو من اللحوم والكبدة.

لذلك قدمت الفرق بين النوعين ؟

1_ وجود كمية كبيرة من السوائل المدممة في الكبدة المستوردة يعني سوائل مختلطة بدماء بينما الكبدة البلدي لا نجد بها هذا الكم من الدماء.

2_ الغشاء المحيط بالكبدة البلدي شفاف يصعب جدا نزعه ، بينما يكون سهل النزع في الكبدة المجمدة .

3_ الكبدة المجمدة يسهل تفتيتها عند الضغط عليها بالإصبع او اليد ولا يرتد نسيجها الى الخارج مرة اخرى ، بينما يتماسك نسيج الكبدة البلدي الطازجة.

4_ اختبار سهل وبسيط لربة المنزل :

عند وضع شريحة من الكبدة المجمدة تحت حنفية أو ماء جار تنزل المياه منها مصحوبة بالدماء ويتغير لونها ليصبح باهت جدا، بينما الكبدة البلدي تحتفظ بلونها دون نزول دماء منها بغزارة.