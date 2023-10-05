زي المحلات وبأقل التكاليف.. طريقة عمل الدونات الأمريكية

إذا كنتِ تحاولين تقديم أكلات المطاعم بالمنزل نقدِّم لكِ طريقة عمل الدونات الأمريكية بطريقة سهلة وبسيطة.



المقادير:

2 كوب دقيق

ملعقة ونص ملعقة صغيرة خمارة

1ونص ملعقة صغيرة خميرة كيماوية

ربع ملعقة صغيرة ملح

1 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

3 ملعقة كبيرة زبدة

نص كوب حليب

1 بيضة

سكر( للتزين )

الطريقة:

في وعاء، اخلطي المكونات الجافة الدقيق مع الخميرة الكيماوية والملح.

في وعاء آخر، أضيفي البيض مع الزبدة، السكر الحليب والفانيليا.

اخلطي المكونات على بعضها جميعا، حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

قطعي العجينة على شكل دوائر.

في مقلاة على النار، اقلي الدونات في زيت غزير حتى تصبح ذهبية اللون

اضيفى السكر الابيض وقدميها ساخنة"وبألف صحة وعافية