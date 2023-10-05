بمناسبة مرور 50 عاما.. أحمد موسى يكرم اللواء محمود طلحة على الهواء

كرم الإعلامي أحمد موسى، اللواء محمود طلحة، مدير كلية القادة والأركان الأسبق، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، كواحد من أبطال الحرب.

أحمد موسى يكرم اللواء محمود طلحة

وقال "طلحة، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه يأمل أن يثق الشعب المصري في دولته خلال الفترة المقبلة، وأن يعمل للمنفعة العامة للدولة المصرية، سواء الشعب أو الجيش أو المؤسسات، والثقة في الدولة وقدرتها.

وقال اللواء محمود طلحة، أن الجيش المصري عليه أن يكون دائما مستعدًا لمواجهة العدوان، مصر لا تبغي العدوان على أحد، ولكن الضعف دعوى للعدوان، ويجب أن يكون الجيش مستعد طوال الوقت، موجهًا رسالة للأجيال الجديدة: "ثقوا في أنفسكم، وفي جيش مصر العظيم، وفي تاريخ مصر، ولو لسه فيه ناس تتشكك بصفة عامة في نتائج حرب أكتوبر، وده شيء غير مفروض، فالنتائج والجغرافيا والتاريخ يقول أن مصر انتصرت وحققت أهدافها".

واستكمل أن سيناء التي بحوزة مصر في الوقت الحالي لم تكن هي الموجودة منذ 50 عاما، موجهًا الشكر لأهالي سيناء والذي كان لهم دور عظيم في حرب الاستنزاف وتأمين القوات التي كانت تعمل في عمق العدو الإسرائيلي.

وسلم الإعلامي أحمد موسى درع البرنامج والقناة تقديرًا له كأحد أبطال حرب أكتوبر، بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر العظيمة.