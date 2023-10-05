أستاذ إعلام : لا يوجد مرشحين رئاسيين على منصة "تيك توك"|فيديو

قال الدكتور محمد فتحي أستاذ الإعلام بجامعة حلوان، إن السوشيال ميديا أصبحت لها تأثير قوي في مصر و أغلب مستخدميها من الشباب.

أستاذ الإعلام:المرشح الرئاسي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، قام بتدشين صفحته على الفيسبوك بعد إعلان نيته للترشح



وأضاف محمد فتحي خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أنه لا يوجد مرشحين رئاسيين على منصة "تيك توك"، وهي المنصة الأكثر إنتشاراً بين الشباب.

وأشار أستاذ الإعلام بجامعة حلوان إلى أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، قام بتدشين صفحته على الفيسبوك بعد إعلان نيته للترشح، و هناك فصل بين صفحته كرئيس جمهورية و صفحته كمرشح رئاسي التي وصلت لـ40 ألف.