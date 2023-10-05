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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مركز الأهرام: الهيئة الوطنية للانتخابات تتكون من 10 قضاة|فيديو

الدكتورعمرو هاشم
الدكتورعمرو هاشم ربيع

قال الدكتورعمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية، إن الهيئة الوطنية للأنتخابات تتكون من 10 قضاة و هي هيئة مستقلة لإدارة الأنتخابات.


وأضاف عمرو هاشم ربيع خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن النيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة، يأتمروا بأمر وزير العدل، لذلك 40 % منها ترتبط بالحكومة.

نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية:القضاة الـ 10 يتم تغيرهم كل 6 سنوات


وأشار نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية إلى، أن القضاه الـ 10 يتم تغيرهم كل 6 سنوات، لذلك التغير الحالي هو إجراء طبيعي و إجرائي.

 

الأهرام الهيئة الوطنية الانتخابات هيئة قضايا الدولة النيابة الإدارية مصر

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