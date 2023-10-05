مركز الأهرام: الهيئة الوطنية للانتخابات تتكون من 10 قضاة|فيديو

قال الدكتورعمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية، إن الهيئة الوطنية للأنتخابات تتكون من 10 قضاة و هي هيئة مستقلة لإدارة الأنتخابات.



وأضاف عمرو هاشم ربيع خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، أن النيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة، يأتمروا بأمر وزير العدل، لذلك 40 % منها ترتبط بالحكومة.

نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية:القضاة الـ 10 يتم تغيرهم كل 6 سنوات



وأشار نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية إلى، أن القضاه الـ 10 يتم تغيرهم كل 6 سنوات، لذلك التغير الحالي هو إجراء طبيعي و إجرائي.