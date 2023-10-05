وفاة حفيد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق

أعلنت حفيدة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، وفاة عمر مرجان حفيد مكرم محمد أحمد، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت حفيدة نقيب الصحفيين الأسبق: إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها.. مصابنا كبير توفي إلى رحمة الله أخويا حبيبى الغالي عمر مرجان، شقيقي الوحيد وسندي وأنقى وأنضف شخصیة ممكن الواحد يقبلها في حياته.

وأضافت: صلاه الجنازة غدًا الخميس في جامع حسن الشربتلي بعد صلاة الظهر، متابعة: اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.