مصدر فخر.. القومي للمرأة يهنئ رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع أعضائه وعضواته، وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى القوات المسلحة الباسلة ، وإلى جموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى ال 50 لنصر أكتوبر العظيم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن انتصارات أكتوبر العظيمة خلدها التاريخ كواحدة من أكبر الانتصارات التي تمت في العصر الحديث، وتعتبر مصدر فخر لكل مصري ومصرية، حيث ضرب خلالها جنودنا البواسل أعظم الأمثلة فى الفداء والتضحية فى سبيل استعادة كل شبر من أرض مصر ، قائلة:"ونحن نحتفل بحلول ٥٠ عام على انتصارات أكتوبر العظيمة نستحضر مشاعر الفخر وروح العزة والكرامة ، وأن نقف جميعا صفا واحدا خلف الوطن والقيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى طريق الجمهورية الجديدة" .



كما تقدمت الدكتورة مايا مرسى بأسمى معانى التقدير إلى القوات المسلحة المصرية الذين يقدمون دائماً أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل أمن واستقرار الوطن، وقدمت تحية تقدير واحترام لشهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين رووا بدمائهم تراب الوطن.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن دور المرأة المصرية خلال حرب أكتوبر لا يمكن أن ينكره احد، فهى التى تحملت الكثير أثناء فترة حرب أكتوبر وما قبلها وقدمت الابن والزوج والاخ للدفاع عن الوطن وكانت شريكاً هاما فى النصر العظيم، فكانت الفدائية التي حملت السلاح وشاركت فى نقل الأسلحة والقنابل، فضلاً عن دورها العظيم كمتطوعة فى صفوف الهلال الأحمر، والمستشفيات وغيرها من الأدوار الهامة .

وقالت رئيسة المجلس:" في هذا اليوم العظيم أوجه التحية إلى كل أم وزوجة، وابنة فقدت شهيداً، وصبرت واحتسبت، فنحن جميعاً ندرك حجم تضحياتكن بكل غالي ونفيس من أجل أن ينعم هذا الوطن بالأمن والإستقرار "