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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية العمل بأسوان تختتم دورة تدريبية على التفصيل والخياطة للفتيات

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسوان ؛ الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بمركز نصر النوبة، والتي نظمتها المديرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجاً ومبادرة "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب، وفى إطار تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة للدخول الى سوق العمل الحر والذى تم الإعلان عنها فى نهاية شهر أغسطس الماضي.                                                                                          

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروع صغير خاص.

وأوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأن هذه البرامج المقدمة للفتيات تقدم لمن انطبقت عليهم شروط الالتحاق، والبدء فى تدريب المجموعة الأولى بداية شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلي  ان المتدربات قدمن الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفير هذه التدريبات المجانية والتى ساهمت فى تعلمهن مهارات الخياطة والتفصيل.                                                   

وأشاد مدير المديرية بمهارات المتدربات في الخياطة والتفصيل واتقانهن للمهنة ؛والذى ظهر فى المنتجات التى قمن بشغلها والموديلات المختلفة من الملابس، مؤكدا استمرار المديرية في تقديم مزيد من التدريبات المجانية للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

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أسوان نصر النوبة سوق العمل التفصيل الخياطة

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