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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير استخباراتية.. كوريا الشمالية تغلق مفاعلاً نووياً بقدرة 5 ميجاوات لسبب خطير|تفاصيل

مفاعل نووي
مفاعل نووي

أفادت تقارير إعلامية، أن المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية رصدت دلائل تشير إلى أن كوريا الشمالية علقت بشكل كامل مفاعلًا بقدرة 5 ميجاوات في منشآتها النووية في يونجبيون، وهو ما قد يكون مرتبطًا بعملية استخراج البلوتونيوم للأسلحة النووية، حسبما ذكرت صحيفة "دونج-إيه إلبو" نقلًا عن مصادر.

وبحسب بيانات استطلاع من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، توقفت عمليات المفاعل في أواخر أكتوبر، حيث قال مسؤول في سيول للصحيفة الكورية الجنوبية: "تعتقد السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية أن ذلك قد يكون علامة على أعمال إعادة المعالجة للحصول على بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة".

وأوضحت صحيفة "دونج-إيه إلبو" الكورية الجنوبية، أن إعادة المعالجة تتضمن إغلاق المفاعل لعدة أسابيع على الأقل، وإزالة قضبان الوقود المستهلك ونقلها إلى المختبر.

وأضافت الصحيفة وفقا للمصدر: "لا يمكننا أن نستبعد احتمال قيام كوريا الشمالية قريبا باستفزاز أقوى، مثل إجراء تجربة نووية، في محاولة لعكس الوضع إذا لم يكن هناك ضمان فني واضح لقمر الاستطلاع العسكري، الذي فشل مرتين هذا العام".

وعلقت وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية على تقرير الصحيفة، قائلة إن كبار مسؤولي المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يراقبون الوضع عن كثب.

وقالت الصحيفة إن مفاعل يونجبيون أعيد تشغيله في يوليو 2021، ووفقا للخبراء يمكن الحصول سنويا على 6 إلى 8 كيلوجرامات من البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة من الوقود المستهلك في المفاعل. 

وفي الشهر الماضي، عدل مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية الدستور لتعزيز وتوسيع القوة النووية للبلاد، ووافق على برنامج سريع لتطوير الأسلحة من أجل ضمان حق البلاد في الوجود.

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