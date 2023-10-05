بمناسبة احتفالات أكتوبر| أميمة الجنايني تتألق بغناء «مصر التى فى خاطري».. فيديو

غنت الفنانة الشابة أميمة الجنايني، أغنية “مصر التي فى خاطري وفى دمي.. أحبها من كل روحي ودمي"، بمناسبة ذكري إنتصار حرب أكتوبر ، وذلك خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي.

وفي نفس السياق، قالت الفنانة الشابة أميمة الجنايني، إنها تغني وهي في سن الحضانة، معقبة: “وبعدين قررت أني اغني مرة أخري”.

وأضافت أنها ولدت فى الإسكندرية وتغني فى مكتبة الإسكندرية منذ ثلاث سنوات، بقيادة الدكتور محمد حسني، موضحة: “أفضل شئ فى المكتبة أنه ليس من شروطها أني اكون خريجة شئ له علاقة بالموسيقي”.