إسكندرانية وبغني منذ الصغر.. أميمة الجنايني تتحدث عن طريقها الفني

قالت الفنانة الشابة أميمة الجنايني، إنها تغني وهي في سن الحضانة، معقبة: “وبعدين قررت أني اغني مرة أخري”.

وأضافت الفنانة الشابة أميمة الجنايني، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، أنها ولدت فى الإسكندرية وتغني فى مكتبة الإسكندرية منذ ثلاث سنوات، بقيادة الدكتور محمد حسني، موضحة: “أفضل شئ فى المكتبة أنه ليس من شروطها أني اكون خريجة شئ له علاقة بالموسيقي”.

وتابعت الفنانة الشابة أميمة الجنايني: “أحب الموسيقي جدا ولكني لم أدرسها، وأحب كل فنانين مصر وأسمعهم كلهم، وأحب الست أم كلثوم، وكان حلمي اعمل أغنية وطنية ودي حاجة عملتها".