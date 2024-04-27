دبلوماسي غربي : إسرائيل حذرت بشار الأسد من تدمير نظامه

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن دبلوماسي غربي (رفض الكشف عن اسمه) قوله بأن بشار الأسد، تلقى تحذيراً واضحاً من الإسرائيليين، بأنه إذا ما استُخدمت سوريا ضدهم، فسوف يدمرون نظامه.



ويآمل الرئيس السوري بشار الأسد الحصول على مقابل لضبط النفس من العرب والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك.

وقالت لوكالة الفرنسية؛ حسب رواية الدبلوماسي الغربي، أن الأسد يكره "حماس"، ولا رغبة لديه بدعم "الإخوان المسلمين"، الذين قد يعزز فوزهم موقع نظرائهم في سوريا، نظراً للعداء التاريخي بين الجانبين.

وأكد محللون أن دمشق حرصت منذ بدء الحرب في غزة على عدم الانجرار إليها، على الرغم من أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كاد يشعل المنطقة.

وقال المحلل في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، إن روسيا ودولة خليجية حثّتا بشار الأسد على البقاء بمنأى عن النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل .

