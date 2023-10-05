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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يشدد على الانضباط الإداري بجميع المنشآت الصحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعاً تنظيمياً، بقاعة المؤتمرات بالمديرية، بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية وفريق العمل بالقناطر الخيرية.
وافتتح "الجزار" الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، وتقديم شكره علي الأداء المتميز لفريق العمل علي مدار الأسبوع، حيث أطلق خطة عمل منذ السبت الماضي بالمرور علي الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية بجميع منشآتها سواء كانت وقائية أو علاجية، وتمت مناقشة ثمرة حصاد المرور الميداني علي مدار أسبوع مضى.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض توضيحي لجميع الإدارات المعنية بالمرور، واستمع وكيل الوزارة لمديري الإدارات المعنية بالمرور، كما أعرب عن خالص شكره وامتنانه للإيجابيات التي تم عرضها، كما ناقش مع مديري الإدارات كيفية التغلب علي الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور ومحاولة إيجاد حلول فورية، كما أعطي للمديرين كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة علي رأس العمل لسرعة الإنجاز وتحقيق الفائدة المرجوة من المرور الميداني.
وكشفت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أن الاجتماع دار حول عدة نقاط وهي:
- التأكيد على الانضباط الإداري بجميع المنشآت الصحية.
- محاولة تحقيق الاستفادة القصوى من القوى البشرية الموجودة بمختلف المنشآت الصحية.
- تنشيط أعمال إدارة مراقبة الأغذية، حيث تقدم بالشكر لفريق العمل بإدارة الأغذية بالمديرية.
- توجيه الشكر لإدارة تنظيم الأسرة لارتفاع مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدي.
-التأكيد علي مدير إدارة التغذية بضرورة ضمان وصول الوجبات إلى مستحقيها.
- توجيه الشكر لفريق إدارة صحة البيئة لتحقيقهم نسبة 129% من إجمالي المستهدف المطلوب بإدارة القناطر الخيرية خلال مبادرة 100 يوم صحة.

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